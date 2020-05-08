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Espreso.tvОбществоСупрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь в сети, - исследование

Супрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь в сети, - исследование

Совет международных научных исследований и обменов (IREX) вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа исследовали, кто из публичных людей влияет на украинскую молодежь (14-35 лет) в социальных сетях

Исследование опубликовала пресс-служба IREX, передает Hromadske.

Аналитики изучили профили известных людей в Facebook, Instagram, YouTube и VKontakte. В то же время их влияние на молодежь определяли исключительно по Facebook.

По основным темам, таким как вопросы национальной идентичности, социальные и экономические возможности и общественная активность, исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков.

Так, аналитики определили, что наиболее влиятельными на молодежь в социальных сетях является бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоу-мен и телеведущий Сергей Притула.

Если к Супрун прислушиваются в целом по Украине, то Соколова имеет наибольшее влияние в центральных регионах, а Притула - в центральных и западных.

Также в топ-10 "влиятельных" вошли аккаунты бывшего парламентария Борислава Березы, ветерана и блогера Валерия Ананьева, бывшего политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, писательницы Оксаны Забужко, журналиста и телеведущего Сергея Иванова, певца и народного депутата Святослава Вакарчука и блогера Анатолия Шария .

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