Супрун, Соколова и Притула: кто больше всего влияет на молодежь в сети, - исследование

Исследование опубликовала пресс-служба IREX, передает Hromadske.

Аналитики изучили профили известных людей в Facebook, Instagram, YouTube и VKontakte. В то же время их влияние на молодежь определяли исключительно по Facebook.

По основным темам, таким как вопросы национальной идентичности, социальные и экономические возможности и общественная активность, исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков.

Так, аналитики определили, что наиболее влиятельными на молодежь в социальных сетях является бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоу-мен и телеведущий Сергей Притула.