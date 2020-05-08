СБУ разоблачила экс-начальника артиллерийского склада, который торговал боеприпасами из зоны ООС

8 мая, 2020, 08:59

На Черниговщине СБУ разоблачила бывшего начальника артиллерийского склада, который наладил торговлю боеприпасами, вывезенными из зоны ООС

Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Черниговской области.

"Сотрудники Управления СБ Украины в Черниговской области разоблачили бывшего начальника склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей, который пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС. Покупателей фигурант подыскивал через личные связи", - говорится в сообщении.

Сначала оперативники задокументировали продажу бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм, а затем задержали его на территории военной части - там он пытался продать более 300 патронов к автомату.

Изъятые боеприпасы передали на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами открыто уголовное производство, ведется следствие. Проверяется возможная причастность к преступлению других военнослужащих.

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