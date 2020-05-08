 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила экс-начальника артиллерийского склада, который торговал боеприпасами из зоны ООС

СБУ разоблачила экс-начальника артиллерийского склада, который торговал боеприпасами из зоны ООС


фото: СБУ
На Черниговщине СБУ разоблачила бывшего начальника артиллерийского склада, который наладил торговлю боеприпасами, вывезенными из зоны ООС

Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Черниговской области.

"Сотрудники Управления СБ Украины в Черниговской области разоблачили бывшего начальника склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей, который пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС. Покупателей фигурант подыскивал через личные связи", - говорится в сообщении.

Сначала оперативники задокументировали продажу бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм, а затем задержали его на территории военной части - там он пытался продать более 300 патронов к автомату.

Изъятые боеприпасы передали на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами открыто уголовное производство, ведется следствие. Проверяется возможная причастность к преступлению других военнослужащих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать