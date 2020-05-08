С начала года цены в Украине выросли на 1,5%: в апреле на 0,8%, - Госстат

8 мая, 2020, 17:07

Цены в Украине в апреле выросли на 2,1%, если сравнивать с данными за апрель 2019 года. По сравнению с мартом цены выросли на 0,8%

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Так, в годовом измерении цены на продукты в Украине выросли на 2,5%. Больше всего подорожали фрукты (на 30,3%), хлеб и хлебопродукты (на 10%) и сахар (на 9%). В то же время такой рост компенсировало падение цен на овощи (на 21,1%) и яйца (на 17,9%).

"На 9,4-1,1% выросли цены на яйца, сахар, овощи, свинину, рис, говядину, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 2,6% и 1,3% подешевели мясо птицы и сало ", - отметили в Госстате.

Цены на алкогольные и табачные изделия в годовом измерении выросли на 11,8%, одежду и обувь наоборот подешевели - на 3% и 6% соответственно.

Коммунальные услуги в апреле подешевели на 11,3% в годовом измерении, в частности из-за падения цен на газ на 46,5%. Бытовая техника подешевела на 0,9%, транспортные услуги - на 3,3% (из-за падения цен на топливо на 18,2%).

По данным Госстата, в апреле 2020 против апреля 2019 выросли цены на лекарства на 4,5%. Услуги связи подорожали на 5,8%, а образовательные услуги - на 13,5%.

В целом с начала года цены в Украине выросли на 1,5%.