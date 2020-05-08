Россия превратила культ Второй мировой в инструмент манипуляций, - заявление МИД Украины и стран Балтии
С таким заявлением дипломаты выступили в совместной статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung .
"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и победа над нацизмом были заслугой всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль упорно продолжает генерировать исторические мифы, отрицая неудобные факты", - говорится в статье.
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Главы МИД подчеркнули, что российская агрессия против Грузии и Украины нанесла серьезный ущерб архитектуре европейской безопасности, но РФ продолжает спекулировать победой над нацизмом.
"В течение многих лет бездушный советский режим использовал победу в войне как оправдание своей политики, злоупотребляя этой победой ... Этот неискренний культ победы, который пытаются строить люди, которые не имеют к самой победе никакого отношения, оскорбляет память жертв войны. В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех ", - отметили они.
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Дипломаты напомнили, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, оккупировав страны Балтии.
8 мая в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения, во время которого чтят память жертв Второй мировой войны.
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