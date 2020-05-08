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Espreso.tvОбществоРФ предложила ограничить доступ ОБСЕ в ОРДЛО, Украина ответила протестом, - МИД

РФ предложила ограничить доступ ОБСЕ в ОРДЛО, Украина ответила протестом, - МИД


фото: День
Украина не намерена обсуждать выдвинутые Россией предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.

"Украинская сторона не будет обсуждать суть так называемых "правил семи требований доступа СММ ОБСЕ в ОРДО и ОРЛО, выдвинутых Российской Федерацией и ее марионетками в рамках Трехсторонней контактной группы, поскольку мы придерживаемся принципиальной позиции, что ни одна из сторон не имеет права нарушать свободу СММ в выполнении своего мандата ", - заявил он.

Украина готова заслушать предложения относительно практических шагов для безопасного и свободного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины, прежде всего, на временно оккупированных территориях.

  • По сообщению источников, координатор ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Тони Фриш помешал обсудить возвращение из плена террористов 20 заложников.
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