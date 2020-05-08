Результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней, - Степанов
8 мая, 2020, 09:39
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Иногда ПЦР тестирования ждут до трех-четырех дней. Зависит от нагрузки лаборатории", - сказал министр.
Он отметил, что всего ПЦР-тестирование в Украине делает 59 лабораторий. Наибольшее количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Винницкой лаборатории, в Херсоне и Черкассах. Такая нагрузка тестов обусловлена количеством заболеваний.
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