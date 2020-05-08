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Espreso.tvОбществоРезультаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней, - Степанов

Результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней, - Степанов


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Иногда ПЦР тестирования ждут до трех-четырех дней. Зависит от нагрузки лаборатории", - сказал министр.

Он отметил, что всего ПЦР-тестирование в Украине делает 59 лабораторий. Наибольшее количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Винницкой лаборатории, в Херсоне и Черкассах. Такая нагрузка тестов обусловлена количеством заболеваний.

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