Результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней, - Степанов

8 мая, 2020, 09:39

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что результаты ПЦР-тестирования ждут до трех-четырех дней

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Иногда ПЦР тестирования ждут до трех-четырех дней. Зависит от нагрузки лаборатории", - сказал министр.

Он отметил, что всего ПЦР-тестирование в Украине делает 59 лабораторий. Наибольшее количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Винницкой лаборатории, в Херсоне и Черкассах. Такая нагрузка тестов обусловлена количеством заболеваний.

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