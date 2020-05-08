Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, в повестке дня - 26 вопросов

8 мая, 2020, 17:42

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 13 мая на 10:00, нардепы рассмотрят 26 вопросов

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 10.00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседании предполагается рассмотреть:

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности;

- проект закона о внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)

- проект закона об оборонных закупках;

- проект закона о внесении изменений в Регламент ВР относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;

- проект закона о внесении изменений в Регламент ВР по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета Министров Украины;

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме;

- проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни;

- проект закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки

судей в порядке временного перевода судьи в другой суд;

- проект закона Украины о внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты;

- проект закона об управлении бытовыми и другими отходами;

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений";

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины;

- проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19);

- проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)

- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни;

- проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно уточнения

перечня субъектов декларирования;

- проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины;

- проект постановления ВР об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов;

- проект постановления ВР об организации работы Верховной Рады Украины.

Также состоится Час вопросов к правительству и будет заслушан доклад главы Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.

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