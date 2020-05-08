"Весна пришла, но сидят только ветераны и патриоты": украинцев зовут на акцию оценить год работы Зеленского

8 мая, 2020, 16:05

24 мая партия "Демсокира" призывает украинцев выйти на площади по стране, чтобы продемонстрировать отношение к президенту Владимиру Зеленскому

Об акции протеста к годовщине инаугурации и вступления в полномочия Владимира Зеленского партия написала в Facebook.

"Весна пришла снова, но сидят почему-то только ветераны, патриоты и Аваков (в кресле). А в карантине власть снова расслабилась и чувствует себя спокойнее, когда люди не могут собираться более чем по двое", - заявили в партии.

В "Демсокире" отметили, что собираются на Майдане в столице 24 мая в 14:00 и добавили, что планируют акции также в регионах.

"Мы собираемся дать свою оценку первому (и единственном?) году правления Зеленского. Дать оценку ему, его министрам, его Ермаку, его олигархам, его реваншистам, его коррупции, его "реформам", его власти. Зеленский стал монархом в демократической стране. Ему принадлежит и исполнительная, и законодательная, и судебная ветви власти. Он ставит министров и прокуроров, назначает силовиков и директоров. Он и ответит за них всех", - заявили в партии.

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