"В действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований законодательства": регулятор обратился к правоохранителям

8 мая, 2020, 12:36

Проект B2B Jewelery предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию способом незаконного завладения средствами. Регулятор обратился к правоохранительным органам

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"НКЦБФР уже сообщила правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - говорится в сообщении комиссии.

Проект B2B Jewelery "имеет признаки сомнительного", ведь предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам, отметили у регулятора.

"Комиссия отмечает, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. В связи с отсутствием идентификации и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry ", - говорится в сообщении регулятора фондового рынка.

Напомним, около 100 магазинов B2B Jewelry работают в Украине, России и Казахстане, а также у компании есть собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгоценных металлов 8% в неделю или около 400% годовых.

В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых пакетах.

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах , и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд .