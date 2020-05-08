"Слуги народа" и ОПЗЖ - это самая большая беда Украины, - Синютка

8 мая, 2020, 09:28

Медведчуковская "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа" являются российской пятой колонной в Украине. Это и объясняет, почему они "не могут понять", кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"Стержень пророссийской пятой колонны в Украине - конечно, что в "Оппозиционной платформе - За жизнь". Те все медведчуки, рабиновичи, бойки и все другие отбросы, которые там собрались, - это, разумеется, самая большая беда не только украинского парламента, но и всей Украины. Но и часть "слуг народа" также присоединяется к этой российской информационной войне, гибридной войне. Потому что они - случайные люди в этой стране. Они ни по духу, ни по крови не является украинцами", - отметил Синютка.

Вместе с тем, нардеп попытался объяснить этим партиям, кто же все-таки виноват в одесской трагедии.

"То, что в Одессе 2 мая 2014 г. было остановлено наступление "русского мира", я убежден, это была большая победа всего украинского и еще одно подтверждение тому, что Одесса имеет твердый украинский корень. А на вопрос "кто виноват?" ответ очень прост. Виноват российский агрессор, пришедший на нашу землю с войной, с желанием, кроме Крыма, Донецка и Луганска, пустить свои щупальца по всей Украине. И виноваты российские наемники, которые за российские деньги с российскими идеями хотят посягнуть на нашу независимость", - добавил Олег Синютка.