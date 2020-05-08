"Расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности": Ляшко заявил, что плато эпидемии может затянуться
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране ", - заявил Ляшко.
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