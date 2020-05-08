"Обычный мужской разговор": в Нацкорпусе ответили на обвинения в избиении активистов Билецким из-за поддержки Стерненко

8 мая, 2020, 18:52

Политическая партия "Национальный корпус" выступила с заявлением относительно событий, связанных с экс-членамы "Национального корпуса" Кравченко и Филимоновым, поддержкой активиста Сергея Стерненко и конфликтом с нынешним руководством "Национального корпуса"

Текст заявления опубликовала пресс-служба партии.

"Национальный Корпус всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление. О чем накануне прямо заявил лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий в видеообращении на своем YouTube-канале. Именно поэтому обвинения от бывших представителей Нацкорпуса в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненко, являются абсурдными, а потому еще более откровенно лживыми ", - говорится в заявлении.

Там подтвердили факт встречи, но, по словам партии, личность Стерненко не обсуждалась.

"Что касается самой встречи между бывшими собратьями и ветеранами Азова, то она действительно состоялась поздно вечером 7 мая и касалась разговоров на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики - не имея никакого отношения ни к делу Стерненко, ни вообще к политике. Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении являются циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора людей со стороны так называемых "пострадавших" было больше ", - говорят в Нацкорпусе.

В партии добавили, что разговор был о воинской и ветеранской чести.

"Другая ложь в том, что разговор имел политический характер - к сожалению, именно эту версию, ложно озвученную в соцсетях бывшими представителями Нацкорпуса, взяли на вооружение некоторые СМИ и блогеры. Это был разговор о воинской и ветеранской чести, которой, учитывая ложь и клевету, окончательно лишились Кравченко и Филимонов. Еще более отвратительно, что данный частный конфликт пытается быть представлен, как некий "раскол внутри националистических сил". Заявления Филимонова и Кравченко - хайп и искажение событий в чистом виде, которые легли на благодатную почву синтетической кампании в защиту Стерненко", - говорится в заявлении.