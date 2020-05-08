"Напоминает очень странный карнавал": Лозница рассказал, как "Ночные волки" и пророссийские граждане в Берлине празднуют День Победы

8 мая, 2020, 20:24

Режиссер Сергей Лозница рассказал, как пророссийские люди празднуют 9 мая в Берлине

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.



"Дело в том, что в Трептов-парке довольно давно уже отмечают этот день. Приходят туда люди, которые живут в Берлине, живут в Германии, которые были когда-то гражданами Советского Союза. Приезжают туда последние годы байкеры, "Ночные волки" и другие различные организации. также туда приходят немецкие левые политики, которые имеют с этого свой нарратив. Все это напоминает очень странный карнавал. Столкновение различных нарративов вы можете там увидеть. И частично я это зафиксировал ", - сказал он.



Ему странно, что в один день люди погружаются в совершенно другой мир.

"В мир советских песен, в мир героизма, в мир гордости за победу в войне. Приходят люди, которые просто плачут", - сказал он.

Лозница добавил, что 9 мая в Трептов-парке стало определенным братством и объединением всех народов.

"Где русские, немцы, девушки в национальных украинских нарядах пили и пели одновременно. Там звучали такие лозунги как: "Россия, Украина, Германия вместе!", Что очень странно. Если мы говорим о русской пропаганде и возможности объединить людей вокруг символом, я могу сказать, что им это удалось. Это всего отсутствие знаний о войне, это как результат отсутствия знаний и пониманий трагедии, в которой участвовали все народы СССР и не только ", - подытожил он.