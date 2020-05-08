"Министр Малюська не соратник воров, он просто помогает украсть у нас $250 млн", - Демсокира о деле Суркисов

8 мая, 2020, 14:42

Политическая партия "Демократична Сокира" публично обвинила министра юстиции Дениса Малюська в "сливе" суда братьев Суркисов против "Приватбанка"

Публичное заявление соучредителя партии "Демсокира" Антона Швеца обнародовано на партийной странице в Facebook.

Антон Швец заявил, что своими действиями министр Малюська подигрывает Коломойскому и Суркисам по делу Приватбанка, и именно: его вмешательство привело до суда, из-за которого Приватбанк де-юре потерял 7 млрд грн.

Также он подчеркнул, что слова и действия министра не вяжутся друг с другом, его подопечные замешаны в сделками с братьями олигархами Суркисами, а позиция министрества может привести либо к потере государством денег, или - и потерей денег и приходом в руководство Приватбанка людей Коломойского .

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Отметим, заявление лидера "Демсокиры" - это реакция на вчерашнее сообщение Малюськи, в котором он прокомментировал требование госисполнителя отдать деньги Суркисам.

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"По странному стечению чудесных обстоятельств тот же самый исполнитель в рамках уже нового (вместо закрытого) исполнительного производства от тех же Суркисов и по тому же решению суда приходит в Приват с требованием выплатить Суркисам 7 млрд гривень. А чтобы мы полностью поверили в чудеса, все шесть новых производств от каждого из шести оффшов Суркиса, оказывается, расписаны на одну и ту же исполнительницу. Именно ту, которая ранее обеспечила Суркисам правильную апелляцию. Ту, которой Малюська безоговорочно доверяет", - отмечает Швец.

"Почему-то министр Малюська совсем не акцентировал на этом замечательном событии свое внимание, когда писал нам ответ. И почему-то министра этот удивительный факт совсем не волнует, и он не захотел выяснить, как так произошло", - комментирует политик.

Лидер "Демсокиры" заметил, что заявление Малюськи о том, что Приватбанк может не платить деньги, которые проиграл в судебном процессе Суркисам, может привести к уголовному преследованию топ-менеджмента банка, их отстранению и заключению, а Игорь Коломойский назначит своих управленцев в банк:

"Министр нам говорит, что ПриватБанк не переведет никому никаких денег, а потому получит штраф и уголовные дела для своих менеджеров. То есть министр дает гарантию (никто никаких денег никому не перечислит), что все будет хорошо, при условии, если руководство Приватбанка посадят. причем вариант, в котором руководство Приватбанка не посадят, невозможен, потому что даже министр не знает как выполнить решение суда, его же исполнитель и получила, и с которым он в Приватбанк пришел. Шесть таких дел принесла, ага. Но к ней вопросов нет. "

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"Идеальная ситуация для Малюськи, Коломойского и Суркисов. Если выполнит Приватбанк решение суда, Малюська скажет, что не понимает, зачем было платить. А Беня и Суркис собьют из нас семь миллиардов гривень. Не выполнит Приватбанк решение суда, его руководство получит уголовные дела и не сможет выполнять свои обязанности. Малюська скажет, что все хорошо, он же говорил, что можно не платить. Можно. Не заплатили же. Беня и Суркисы поставят в Приват своих людей, потому что никто нормальный туда не пойдет. Более того, разбегутся и те, что пришли, потому что первым же решением надо Коломою 7 млрд грн отдать ", - отметил политик.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.

После этого в Министерстве юстиции сообщали, что банку не нужно платить эти деньги : Решение киевского апелляционного суда по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать из банка миллиарды гривень в пользу истцов, пояснили тогда.

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