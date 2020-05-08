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Espreso.tvСпорт"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона

"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона


фото: Getty Images
Итальянские топ-клубы "Милан" и "Интер" представили мэрии Милана предыдущий проект строительства новой арены и парка развлечений в районе "Сан-Сиро"

Об этом сообщает официальный twitter "Интера".

Представленный проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона "Сан Сиро", который войдет в торгово-спортивный центр.

Зеленая зона вокруг стадиона ТСЦ будет увеличена почти вдвое - до 106 тыс. квадратных метров.

Проект оценивается стоимостью более 1 млрд евро, а новый стадион будет вмещать 60 тыс. зрителей.

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