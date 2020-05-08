"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона
8 мая, 2020, 13:19
Итальянские топ-клубы "Милан" и "Интер" представили мэрии Милана предыдущий проект строительства новой арены и парка развлечений в районе "Сан-Сиро"
Об этом сообщает официальный twitter "Интера".
Представленный проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона "Сан Сиро", который войдет в торгово-спортивный центр.
Зеленая зона вокруг стадиона ТСЦ будет увеличена почти вдвое - до 106 тыс. квадратных метров.
Проект оценивается стоимостью более 1 млрд евро, а новый стадион будет вмещать 60 тыс. зрителей.
https://t.co/w6R099XwpD #FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK- Inter (@Inter) May 7, 2020
- 6 мая киевское "Динамо" призвал украинцев не сжигать сухую траву , сравнив такие случаи с поджогом футбольных полей.
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