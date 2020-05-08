"Мы должны быть готовыми": в МВД допускают провокации 9 мая
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"Будет очень много локаций, надо разъяснять людям требования и обеспечивать соблюдение ограничительных мер. Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал Яровой.
Первый заместитель главы МВД отметил необходимость соблюдения карантинных мероприятий во время проведения акций и первоочередную роль полиции диалога.
"На местах полиция должна проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить", - сказал Яровой.
9 мая в Украине ожидается около 290 мероприятий по возложению цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 6,9 тыс. полицейских и более 1,4 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
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