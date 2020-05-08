"Единственным ответом на путинскую пропаганду является правда": польский диссидент и политзаключенный Михник

8 мая, 2020, 20:26

Польский общественно-политический деятель, журналист, диссидент и политзаключенный времен ПНР Адам Михник заявил, что единственным способом противодействия кремлевской пропаганде является распространение исторической правды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

При этом Михник подчеркнул, что искажение истории в каждой стране по-своему не является эффективным противодействием российской пропаганде, назвав такой подход "путинским мышлением".

"Для меня единственным ответом на лживую путинскую пропаганду является правда. И я говорю об этом тем громче, потому что в моей стране, в Польше, эту правду фальсифицируют. На самом деле совсем в другую сторону, чем в Москве, конечно, потому что в Москве пропагандируется сталинская версия Второй мировой. В Польше - нет. В Польше говорят по-другому: что поляки всегда в истории были невинными и всегда были обижены другими, и ни в чем обвинить нас невозможно. А если кто-то вспомнит какую-то пацификацию церквей, украинских сел, "Лавочное гетто" евреев, то сразу стаем врагом Польши, объявляется антипольским. Но это путинское мышление. Как Путин принял закон о том, что запрещено говорить то или иное об истории, то же сделало польское правительство, польская администрация. И это убийственная вещь, которая формирует государственную ложь ", - сказал Михник.

Адам Михник отметил, что в польско-украинских отношениях шовинистическая риторика также вредит государственным интересам.

"И в польско-украинских делах историю часто используют как инструмент для националистической, шовинистической политики, что вредит польским интересам. Потому что в интересах Польши дружеские, хорошие отношения с Украиной. Зато если всегда говорить, что украинцы постоянно должны извиняться за Бандеру, за Волынь, за УПА и еще неизвестно за что, то это язык конфликта, а не примирения. Конечно, историки должны иметь возможность для исследовательской работы. И даже если эта работа неприятная или для польского, или для украинского читателя, она должна иметь право на существование. Поляки и украинцы имеют право на правду о своей истории. Даже тогда, когда эта история грустная и имеет черные пятна. Мы, поляки, имеем немало черных пятен в нашей истории. Я не люблю вспоминатьукраинцам их черные пятна, оставляя это своим украинским коллегам. Я склонен заниматься польскими черными пятнами. И мы это делаем ", - добавил Михник.

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