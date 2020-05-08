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Espreso.tvОбществоПутин не поздравил лидеров, а только народы Украины и Грузии с Днем Победы

Путин не поздравил лидеров, а только народы Украины и Грузии с Днем Победы


фото: reuters
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем победы над нацизмом лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравления только народам

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне" , - говорится в сообщении.

  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
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