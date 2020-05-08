Предприниматели Одессы активно включились в борьбу с пандемией COVID-19

8 мая, 2020, 16:39

Антикризисный штаб Андрея Ставницера привлек 136 млн гривен на борьбу с распространением болезни COVID-19

Одесский волонтерский штаб по борьбе с коронавирусом привлек 136 млн гривен для закупки необходимого для врачей и медицинских учреждений оборудования, обеспечения пожилых одесситов продуктами и обеспечения медиков бесплатным транспортом и проживанием в гостиницах вблизи места работы. За 50 дней волонтеры и бизнесмены обеспечили необходимым 48 медицинских учреждений - не только опорные больницы, но и центры семейной медицины, лаборатории, центры социальной защиты, бригады скорой помощи.

"Ключевая задача, которая стояла перед нами - защитить медиков, которые должны лечить пациентов с COVID-19 и другими болезнями. Мы закупили 50 000 костюмов для врачей, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, десятки аппаратов инфузорной, кислородной терапии, тысячи баххил и защитных очков ", - рассказывает Екатерина Ножевникова, руководитель БФ" Корпорация Монстров ".

Благодаря работе Штаба первую волну заболевания в регионе врачи прошли полностью защищенными. А одинокие люди не остались на произвол судьбы. Поэтому Антикризисный штаб пока останавливает деятельность. Бизнесмен уверяет, по первой необходимости при осложнении ситуации - снова готовы мобилизоваться. Благотворители также обратили внимание на то, что за время работы Штаба их активно пытались втянуть в грязные политические игры.

"Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. Я не хочу быть министром или депутатом. Это не мой мир, я не силен в интригах. Моя работа - развивать крупнейший порт страны, платить 5 млн гривен налогов в день и приводить в Украину лучшие мультинациональные корпорации. С этой работой я справляюсь хорошо ", категорически заявляет руководитель Антикризисного штаба Андрей Ставницер.

Команда Штаба объединила 20 специалистов из разных компаний, которые работали почти два месяца. К группе меценатов Штаба присоединилось более 200 бизнесменов Одессы и области. Каждый из них оказывал Штабу всю помощь, которую мог: деньги, менеджеров, контакты, свою продукцию, свою экспертизу и прочее.