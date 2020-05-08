Полиция Одессы напомнила о штрафах и арестах за ношение "георгиевской ленты"

8 мая, 2020, 15:37

В полиции Одессы напомнили гражданам об ответственности за использование "георгиевских ленточек" и коммунистической символики перед 9 мая

Об этом сообщили в Нацполиции.

Публичную безопасность и порядок 8 и 9 мая будут обеспечивать около тысячи правоохранителей из числа сотрудников полиции и нацгвардейцев. Основные силы будут сконцентрированы в наиболее значимых для одесситов местах - на Аллее славы и площади 10 апреля. Полицейские будут вести разъяснительную работу с гражданами и следить за соблюдением требований законодательства и правил карантина.

Руководитель главного управления Нацполии Одесской области обратил внимание на недопущение фактов публичной демонстрации георгиевских ленточек, флагов и другой запрещенной символики, а также действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе.

Любое правонарушение будет нами немедленно пресекаться, а в отношении нарушителей - приниматься меры в соответствии с законодательством ", - подчеркнул он.

В полиции напоминают, что использование "георгиевской" ленты наказывается штрафом в размере до 5100 гривен, или административным арестом на 15 суток.

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