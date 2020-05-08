Под Песками оккупанты ранили украинского военного, бойцы ООС ответили огнем, - штаб
8 мая, 2020, 22:46
Оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
Оккупант применил автоматические станковые гранатометы. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Воин находится под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
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