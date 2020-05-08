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Espreso.tvОбществоПод Песками оккупанты ранили украинского военного, бойцы ООС ответили огнем, - штаб

Под Песками оккупанты ранили украинского военного, бойцы ООС ответили огнем, - штаб


фото: Вікіпедія
Оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Оккупант применил автоматические станковые гранатометы. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Воин находится под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

 

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