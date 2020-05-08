Отрицали правду о Катыни и протоколы к пакту Молотова-Риббентропа: Порошенко о советских штампах, от которых избавилась Украина

8 мая, 2020, 20:54

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

"Установление исторической правды для нас важнейшая задача. Для подавляющего большинства украинцев победа, день примирения, день скорби, день памяти - это прежде всего знаменательное событие. День сегодняшний и День победы над нацизмом во Второй мировой войне - это большой праздник ", - сказал Порошенко.

Он заявил, что никто не позволит унижать этот праздник.

"Так уже происходит 75 лет подряд, но хочу подчеркнуть, что только в течение последних десятилетий, а точнее в течение последних 5 лет, мы сегодня имеем, что мы постепенно освобождаемся от стереотипов советских штампов, которые Украине, украинскому народу были навязаны. Мы стали смотреть на историю Второй мировой войны не через российские кривые зеркала - мы смотрим собственным беспристрастным взглядом. А гриф "секретно", "тайно" снят с многих фактов, которые Кремль держал за всеми печатями ", - сказал пятый президент.

Порошенко рассказал, что во время учебы в университете польские студенты задавали вопросы нашим историкам о преступлениях Катыни.

"Наши профессора официально утверждали - это ложь, этого не было. Я счастлив, что тайное становится явным", - сказал он.

По его мнению, Украина оказалась ареной столкновения двух тоталитарных режимов: нацистского и коммунистического.

"Мы подчеркиваем, что войну против Украины сталинский СССР проводил еще в 1930-х годах, когда миллионы наших соотечественников погибло от Голодомора, когда истреблена интеллигенция, когда сотни тысяч украинцев были отправлены в лагеря Сибири. Память об этих преступлениях должна стать не только частью памяти Украины, это должно стать частью исторической памяти всей Европы и всего мира ", - сообщил Порошенко.

Он сказал, что нацизм и сталинизм очень похожи.

"Недаром Гитлер признался, что он учился у Сталина и у большевиков. Ответственность за развязывание войны лежит не только на гитлеровской Германии, но и точно на сталинской России. На первом этапе войны Советский Союз был союзником нацистов. Вместе с ними во время пакта Молотова-Риббентропа Европу поделили на сферу влияния, а уже после освобождения от нацистов и вплоть до поражения СССР в холодной войне большое количество стран оставалось под советской оккупацией ", - сказал Порошенко.



Порошенко отметил, что очень много времени потребовалось для освобождения от режимов и борьба продолжается.

"Потребовалось десятки лет, и не одно восстание, и не одна революция, чтобы освободиться от этих "освободителей". Речь идет и о Будапеште в 1956 году, и о Праге в 1968 году, и о Варшаве в 1980-1981 года, и о Грузии 2008 года, говорится и об 2014 году и до настоящего времени ", - подытожил пятый президент.