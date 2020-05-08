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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня существенно укрепилась

Официальный курс: гривня существенно укрепилась


фото: НБУ
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 11 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 8 мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,91 гривни за евро. По состоянию на 7 мая курс был 29,10 гривни.

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