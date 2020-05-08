Официальный курс: гривня существенно укрепилась
8 мая, 2020, 09:22
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 11 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 8 мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,91 гривни за евро. По состоянию на 7 мая курс был 29,10 гривни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь