Обострение на Донбассе: оккупанты ранили шестерых украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого, украинские воины уничтожили военный грузовик противника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по позициям возле Орехова, а также применял станковые противотанковые гранатометы.
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