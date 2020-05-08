Обострение на Донбассе: оккупанты ранили шестерых украинских военных

8 мая, 2020, 07:34

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого, украинские воины уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по позициям возле Орехова, а также применял станковые противотанковые гранатометы.