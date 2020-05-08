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Espreso.tvОбществоНоминанты на Оскар с 2021 не смогут участвовать в премии Эмми

Номинанты на Оскар с 2021 не смогут участвовать в премии Эмми


фото: reuters
Номинированные на кинопремию Оскар фильмы больше не смогут быть номинированы на премию Эмми

Об этом объявила Телевизионная академия, пишет НВ со ссылкой на Vanity Fair .

"Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространение, но предоставленные на поточных сервисах при текущем пандемическом кризисе", - говорится в сообщении организаторов Эмми

При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".
 

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