Номинанты на Оскар с 2021 не смогут участвовать в премии Эмми

8 мая, 2020, 15:35

Номинированные на кинопремию Оскар фильмы больше не смогут быть номинированы на премию Эмми

Об этом объявила Телевизионная академия, пишет НВ со ссылкой на Vanity Fair .

"Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространение, но предоставленные на поточных сервисах при текущем пандемическом кризисе", - говорится в сообщении организаторов Эмми

При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".

