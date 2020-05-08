Номинанты на Оскар с 2021 не смогут участвовать в премии Эмми
8 мая, 2020, 15:35
При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".
Номинированные на кинопремию Оскар фильмы больше не смогут быть номинированы на премию Эмми
Об этом объявила Телевизионная академия, пишет НВ со ссылкой на Vanity Fair .
"Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространение, но предоставленные на поточных сервисах при текущем пандемическом кризисе", - говорится в сообщении организаторов Эмми
При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь