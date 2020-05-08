«Не журналисты, а мошенники": Трамп призвал лишить Пулитцеровской премии авторов статей о его сговоре с Россией

8 мая, 2020, 12:01

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у лауреатов Пулитцеровской премии, которые писали о заговоре его штаба с Россией, нужно отобрать их награды

По словам Трампа, в статьях, за которые были присуждены премии, содержится ложная информация, сообщает The Washington Times .

"Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет, или любой другой, кто вручает призы, будут опозорены до тех пор, пока они не заберут их назад. Потому что они (журналисты) получили Пулитцеровскую премию за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями", - цитирует издание Трампа.

По его мнению, те, кто удостоился Пулитцеровской этого года, "не журналисты, а мошенники", которых нужно заставить вернуть премии назад, потому что "все они были неправы".

"Вы убедились в этом сегодня, после публикации новых документов. У них совершенно очевидно, что не было никакого заговора с Россией", - заявил президент.

Как отмечает издание, под публикацией новых документов имеется в виду прекращение расследования уголовного дела против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Дело против Флинна было одним из основных составляющих расследования о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу в которых одержал Трамп.

Лауреатов Пулитцеровской премии объявили в США 4 мая. Среди победителей оказались журналисты газеты The New York Times, которые получили сразу три награды .

Как отметили в оргкомитете премии, издание было отмечено в номинации Международная журналистика "за набор увлекательных историй, которые написаны с большим риском и разоблачают хищничество режима Владимира Путина".