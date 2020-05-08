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Espreso.tvОбществоНе заплатил 100 млн грн залога: САП просит снова арестовать экс-нардепа Микитася

Не заплатил 100 млн грн залога: САП просит снова арестовать экс-нардепа Микитася

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова просит изменить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в деле о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве

Об этом сообщает САП в Facebook.

По данным САП, 8 мая прокурор подал в Высший антикоррупционного суд ходатайство об изменении меры пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Отмечается, что Микитась до сих пор не оплатил залог в размере 100 млн гривен, который был определен Апелляционной палатой ВАКС.

"Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - пояснили в САП.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании отказался арестовать экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии
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