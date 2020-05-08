Не более двух посетителей за одним столиком, - Кличко об условиях работы кафе

Об этом на пресбрифингу рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"7 мая правительство разрешило уже работать на первом этапе смягчений летним площадкам ресторанов и кафе. Но только с соблюдением норм безопасности", - сказал он.

Сейчас специальная столичная комиссия по чрезвычайным ситуация приняла условия работы летних площадок кафе, кофеен и ресторанов, в частности они должны обеспечить полутораметровое расстояние между столиками, следить за тем, чтобы за одним столиком без учета детей до 14 лет находилось не более двое посетителей. Также весь персонал заведений должно быть в средствах защиты.