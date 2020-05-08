Не более двух посетителей за одним столиком, - Кличко об условиях работы кафе
Об этом на пресбрифингу рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
"7 мая правительство разрешило уже работать на первом этапе смягчений летним площадкам ресторанов и кафе. Но только с соблюдением норм безопасности", - сказал он.
Сейчас специальная столичная комиссия по чрезвычайным ситуация приняла условия работы летних площадок кафе, кофеен и ресторанов, в частности они должны обеспечить полутораметровое расстояние между столиками, следить за тем, чтобы за одним столиком без учета детей до 14 лет находилось не более двое посетителей. Также весь персонал заведений должно быть в средствах защиты.
Всего в Киеве с 12 мая должны открыться:
- непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров;
- парикмахерские и салоны красоты (работать по предварительной записи не более одного клиента на одну услугу одновременно);
- парки и скверы;
- временные сооружения;
- киоски (будет действовать запрет на потребление в них пищи или напитков);
- ателье и другие предприятия бытового обслуживания;
- небольшие производства непродовольственных товаров;
- адвокатские и нотариальные бюро;
- аудиторы;
- автокинотеатр;
- музеи под открытым небом;
- библиотеки (работать только на выдачу книг без работы читальных залов).
В то же время Кличко подчеркнул, что до 22 мая наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме, а метро не откроется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
- В сутки 7 мая подтвердили 46 новых случаев заболевания в столице Украины.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь