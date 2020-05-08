Нарушение карантина: наместник Киево-Печерской лавры подал иск на "5 канал"
Об этом заявила адвокат митрополита Елена Исаевская, сообщает пресс-центр Киево-Печерской лавры.
Адвокат заявила, что "своей ложью Пятый канал спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве".
"Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и просить прощения у верующих", - отметила адвокат.
17 апреля управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской лавры и получить благодатный огонь. Карантин в Украине был объявлен 12 марта.
За последний месяц в Лавре произошла вспышка заболевания коронавирусной болезни.
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