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Espreso.tvОбществоНарушение карантина: наместник Киево-Печерской лавры подал иск на "5 канал"

Нарушение карантина: наместник Киево-Печерской лавры подал иск на "5 канал"


фото: reuters
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь обратился с иском в Печерский райсуд Киева в "5 канала" в связи с распространением якобы лживой информации о призывах приходить верующим в храм в период обострения пандемии коронавируса в Украине

Об этом заявила адвокат митрополита Елена Исаевская, сообщает пресс-центр Киево-Печерской лавры.

Адвокат заявила, что "своей ложью Пятый канал спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве".

"Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и просить прощения у верующих", - отметила адвокат.

17 апреля управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской лавры и получить благодатный огонь. Карантин в Украине был объявлен 12 марта.

За последний месяц в Лавре произошла вспышка заболевания коронавирусной болезни.

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