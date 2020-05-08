Нарушение карантина: наместник Киево-Печерской лавры подал иск на "5 канал"

8 мая, 2020, 12:11



фото: reuters

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь обратился с иском в Печерский райсуд Киева в "5 канала" в связи с распространением якобы лживой информации о призывах приходить верующим в храм в период обострения пандемии коронавируса в Украине