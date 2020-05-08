Нардеп "слуга" Ткаченко предлагает открыть кинотеатры с 1 июля

8 мая, 2020, 17:00

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу кинотеатров с 1 июля

Об этом он написал в Facebook.

"Кинотеатры понесли большие убытки. А ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству. Как показала практика США и Китая, если кинотеатры откроются сейчас, то существует большая вероятность, что зрителей не будет. Люди не готовы массово контактировать друг с другом и кризис ударил по карману. Кроме того, сейчас нет больших ни голливудских, ни украинских кинопремьер, которые привлекли бы зрителя ", - отметил Ткаченко.

По мнению Ткаченко, правительство должно определиться с конкретной датой открытия кинотеатров, а Минздрав разработать нормативы санитарных мероприятий.

"Поэтому мы с Павлом Сушко обратились к премьер-министру и предложили четкий алгоритм. Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму. Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда нет ни фильмов, ни зрителей ", - пояснил депутат.

Он также отметил, что если продолжится карантин, то дату открытия перенесут на более поздний период.

"Также напоминаю об инициативе Сергея Созановского, который предложил бесплатно предоставить для повторного показа в кинотеатрах современные украинские фильмы. Призываю к ней присоединиться", - добавил Ткаченко.