На Закарпатье в школе-интернате случилась вспышка коронавируса: выявлено 26 больных
8 мая, 2020, 11:11
В Перечинской ОТГ (Закарпатская область) обнаружено 26 больных лиц на коронавирус, резкая вспышка заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений
Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.
"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц на коронавирус, 5 человек из села Заричево и 21 - из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.
Вспышка коронавируса произошла в Перечинской школе-интернат.
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