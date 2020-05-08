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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье в школе-интернате случилась вспышка коронавируса: выявлено 26 больных

На Закарпатье в школе-интернате случилась вспышка коронавируса: выявлено 26 больных


фото: reuters
В Перечинской ОТГ (Закарпатская область) обнаружено 26 больных лиц на коронавирус, резкая вспышка заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений

Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц на коронавирус, 5 человек из села Заричево и 21 - из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.

Вспышка коронавируса произошла в Перечинской школе-интернат.

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