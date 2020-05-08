На Львовщине третий день подряд фиксируют увеличение случаев заражения коронавирусом: 65 инфицированных за сутки

8 мая, 2020, 10:02

Во Львовской области третий день подряд наблюдается значительное увеличение случаев COVID-19: за сутки выявлено 65 новых инфицированных - это самый большой показатель по Украине

Об этом сообщил в Facebook городской глава Львова Андрей Садовый .

"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал мэр.

Он пообещал озвучить следующие действия после заседания штаба.

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