На Львовщине третий день подряд фиксируют увеличение случаев заражения коронавирусом: 65 инфицированных за сутки
8 мая, 2020, 10:02
Во Львовской области третий день подряд наблюдается значительное увеличение случаев COVID-19: за сутки выявлено 65 новых инфицированных - это самый большой показатель по Украине
Об этом сообщил в Facebook городской глава Львова Андрей Садовый .
"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - написал мэр.
Он пообещал озвучить следующие действия после заседания штаба.
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