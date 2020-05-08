На Харьковщине в еще одной больнице произошла вспышка коронавируса: заболели 10 медиков
Об этом сообщили в Красноградской райгосадминистрации.
"В Красноградском районе зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (выздоровел - 1). За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, 1 больной находится на стационарном лечении). Все контактные медработники с выявленным коронавирусом находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Поэтому в целом в Харьковской области инфицировано уже 125 медиков из 31 заведения в областном центре и районах. Больше всего заболевших (23) - в 25-й Харьковской городской многопрофильной больницы, 9 случаев - в Чугуевской ЦРБ, по шестому Валковский ЦРБ и Областной психбольницы №1 в с. Стрелечья.
В департаменте здравоохранения Харьковской ОГА, комментируя значительное инфицирование медиков, отмечают, что медицинские работники должны следовать рекомендациям Минздрава о личной защите и рассматривать каждого пациента как потенциально заболевшего на COVID-19.
Среди инфицированных медиков в регионе работники скорой помощи, харьковских поликлиник и даже областного бюро судмедэкспертизы. В последнем, как сообщают в Областном лабораторном центре, заболел регистратор, то есть об инфицировании на работе речь не идет.
Всего на Харьковщине состоянию на утро 8 мая подтверждено 476 случаев заболевания, из них 11 летальных. 57 человек выздоровели.
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