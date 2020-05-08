Мемориализацию должно проводить государство, - писательница Стяжкина о Бабьем Яре

8 мая, 2020, 12:21

По словам писательницы, Украина сама должна формировать собственную национальную память, не пользуясь помощью иностранных эмиссаров

Об этом заявила писательница Ольга Стяжкина в онлайн-марафоне к годовщине Дня памяти и примирения на Еспресо.TV.

"Часто Украине говорят, что она как государство не смогла сделать, построить и т.д. .. Но знаете, если государство не в состоянии сделать массовое лечение по улучшению, возвращению массовой памяти - это не значит, что надо это сделать с помощью импортных "конфет" с очевидными примесями российского цианида. И наконец, любых импортных конфет, если шире посмотреть на эту проблему", - отметила писательница.

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По ее мнению, если нашу память для нас будут создавать китайцы - это будет такая же ложь и отвращение, которой нельзя допустить.

"Страна, с которой мы воюем, будет создавать нам мемориал о том, какими мы были в той войне. Мне кажется, что идея решения проблемы - решение будет сложным, но система должна быть простой, и простая система заключается в том, что за мемориализацию должно нести ответственность государство. это государственная абсолютно задача. Государство - это ответственность и постоянство. Государство - это люди, которых мы нанимаем за наши деньги делать то, что нужно", - подчеркнула Стяжкина.

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