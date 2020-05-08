Кива назвал Львовщину "колыбельной украинского нацизма", а премьера Шмыгаля - нацистом и "врагом Родины"
Об этом нардеп от ОПЗЖ Илья Кива написал в Facebook.
"Премьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встрече с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "День Победы" не существует. Еще один с *** и потомок предателей и пособников нацизма, из Львовской области - колыбели украинского фашизма - дорвался до власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться ", - заявил он.
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"Не удивлюсь если у этой мерзости в столе лежит аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки. И по вечерам, когда все уходят, достав со стола и приглушив в комнате свет, торжественно зигует", - добавил Кива.
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