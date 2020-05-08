Кива назвал Львовщину "колыбельной украинского нацизма", а премьера Шмыгаля - нацистом и "врагом Родины"

8 мая, 2020, 16:34

Об этом нардеп от ОПЗЖ Илья Кива написал в Facebook.

"Премьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встрече с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая - "День Победы" не существует. Еще один с *** и потомок предателей и пособников нацизма, из Львовской области - колыбели украинского фашизма - дорвался до власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться ", - заявил он.

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"Не удивлюсь если у этой мерзости в столе лежит аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки. И по вечерам, когда все уходят, достав со стола и приглушив в комнате свет, торжественно зигует", - добавил Кива.

Напомним, 30 апреля Днепровский райотдел Государственной исполнительной службы по решению Соломенского суда Киева арестовал банковские счета народного депутата Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора

Телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк

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