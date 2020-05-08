Кулеба об отзыве посла Грузии: Украине не могут указывать, куда назначать Саакашвили

8 мая, 2020, 12:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона спокойно восприняла ультиматум с отзывом посла Грузии в случае назначения Саакашвили

В интервью LB.ua он сказал, что Саакашвили является гражданином Украины, а поэтому ни одно государство в мире не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины.

"Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них - отношения между Украиной и Грузией настолько особенные, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй - мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина ", - отметил Кулеба.

Министр рассказал, что разговаривал со своим грузинским коллегой о позиции Тбилиси об отзыве посла в случае назначения Саакашвили вице-премьером.

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"Это был очень спокойный, взвешенный разговор, он мне объяснил позицию своего правительства", - сказал он.

По словам Кулебы, он будет прилагать все усилия для того, чтобы отношения Украины с Грузией оставались по-настоящему дружескими и стратегическими.

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"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а потом будем восстанавливать все потерянное", - сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.