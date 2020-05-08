Княжицкий объяснил, почему в Украине самый большой процент больных коронавирусом врачей

8 мая, 2020, 08:28

В Украине самый большой процент в Европе больных коронавирусом врачей, потому что нет халатов

Такое мнение в эфире "Прямой" высказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Я объехал очень много больниц. Я, в принципе, все время езжу в Ивано-Франковскую область, Львовскую область, во многие другие области. В Новоград-Волынском был. Заходишь в больницу. Почему так много больных врачей? Никто не задумывается, почему у нас 20% больных врачей? Вы знаете, почему во многих странах 1%, а у нас - 20? В Украине самый большой процент в Европе больных врачей. А знаете почему? Я вам скажу почему.

Потому что врач туда приходит. Им говорят: давайте, может, вы сдадите тесты, потому что у вас есть больные? А симптомов у него нет. Ему берут тест. Работать некому. Он все равно продолжает ходить на работу. Он уже заразился, он заражает и других. Тест он ждет три недели. Халата у него нет. Потому что государство 170 тыс. купило, а Фонд Порошенко - 130 тыс. Те же самые. Но государственные еще не поступили, а эти мы уже развозим давно. И врач болеет. А не прийти на работу не может. И я с этими врачами каждый день говорю", - заявил Княжицкий.