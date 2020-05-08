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Espreso.tvОбществоКатар может проинвестировать в Украине ряд инфраструктурных проектов, - Кулеба

Катар может проинвестировать в Украине ряд инфраструктурных проектов, - Кулеба


фото: kmu.gov.ua
Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине

Об этом сообщили в пресс-службе МИД по результатам телефонного разговора министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Государства Катар Шейха Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

"В соответствии с договоренностями лидеров Украины и Катара, достигнутых в их телефонном разговоре накануне, Дмитрий Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности. Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине", - говорится в сообщении.

По данным МИД, речь идет прежде всего об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и прочее.

Также, как отметили в министерстве, несмотря на роль Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Кулеба заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

"Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны ", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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