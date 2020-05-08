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Espreso.tvМирКарантин: в Германии пивоваренный завод раздал пиво из-за невозможности его продать

Карантин: в Германии пивоваренный завод раздал пиво из-за невозможности его продать


фото: Reuters
В немецкой федеральной земли Гессен пивоваренный завод Willinger Brauhaus начал раздавать пиво из-за невозможности его продать в связи с карантином

Об этом сообщает Reuters .

Владелец предприятия сказал, что ему нужно как можно скорее очистить резервуары, чтобы быть готовым к открытию баров. Местные жители приветствовали такую инициативу и выстроились в очереди у пивоварни.

За день завод выдал местным жителям около 2 тыс. 600 литров хмельного напитка.

Пивная ассоциация Deutsche Brauer Bund предупредила, что пивовары переживают падение продаж через спады экспорта, особенно в Китай и Италию.

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