Карантин: в Германии пивоваренный завод раздал пиво из-за невозможности его продать

8 мая, 2020, 07:56

В немецкой федеральной земли Гессен пивоваренный завод Willinger Brauhaus начал раздавать пиво из-за невозможности его продать в связи с карантином

Об этом сообщает Reuters .

Владелец предприятия сказал, что ему нужно как можно скорее очистить резервуары, чтобы быть готовым к открытию баров. Местные жители приветствовали такую инициативу и выстроились в очереди у пивоварни.

За день завод выдал местным жителям около 2 тыс. 600 литров хмельного напитка.

Пивная ассоциация Deutsche Brauer Bund предупредила, что пивовары переживают падение продаж через спады экспорта, особенно в Китай и Италию.