Карантин: в Германии пивоваренный завод раздал пиво из-за невозможности его продать
8 мая, 2020, 07:56
В немецкой федеральной земли Гессен пивоваренный завод Willinger Brauhaus начал раздавать пиво из-за невозможности его продать в связи с карантином
Об этом сообщает Reuters .
Владелец предприятия сказал, что ему нужно как можно скорее очистить резервуары, чтобы быть готовым к открытию баров. Местные жители приветствовали такую инициативу и выстроились в очереди у пивоварни.
За день завод выдал местным жителям около 2 тыс. 600 литров хмельного напитка.
Пивная ассоциация Deutsche Brauer Bund предупредила, что пивовары переживают падение продаж через спады экспорта, особенно в Китай и Италию.
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