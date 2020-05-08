IKEA запустит онлайн-продажи в Украине "в ближайшие дни": на сайте уже можно посмотреть товары

8 мая, 2020, 10:03

Шведский мебельный производитель IKEA запустит интернет-продажи в Украине "в ближайшие дни". Сообщение о переносе даты открытия первого магазина из-за пандемии в IKEA опровергли

Об этом говорится на сайте IKEA.

Украинскую версию сайта шведского мебельного производителя IKEA начали частично наполнять товарами.

Впрочем приобрести товары пока нельзя. В шапке сайта сообщается, что эта возможность появится у украинцев совсем скоро.

"Добро пожаловать на бета-версию официального сайта IKEA Украины! Заходи, чтобы ознакомиться с более чем 3600 товаров для дома, которые призваны помочь воплотить нашу миссию - создать лучшую жизнь для многих людей в Украине. Функция покупки будет активирована вскоре, когда мы запустим полноценную версию сайта. Надеемся, что вы здоровы и в безопасности, и с нетерпением ждем, чтобы открыть наши цифровые двери быстрее", - говорится в сообщении.

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелло заявил, что IKEA планирует как можно скорее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательными дизайном и ценами, доступными для как можно большего количества украинцев.

В то же время Мелло обратил внимание, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная в четверг некоторыми украинскими СМИ, является недостоверной.

"Эта информация была распространена через частные каналы в социальных сетях, она никоим образом не отражает официальную позицию компании", - отмечается в сообщении, которое в Facebook распространил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Напомним, 19 декабря 2017 г. сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .

Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.

В конце лета 2019 году в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.

В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.

В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.

По информации НВ Бизнес, IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. Кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.

В декабре IKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.