IKEA запустит онлайн-продажи в Украине "в ближайшие дни": на сайте уже можно посмотреть товары
Об этом говорится на сайте IKEA.
Украинскую версию сайта шведского мебельного производителя IKEA начали частично наполнять товарами.
Впрочем приобрести товары пока нельзя. В шапке сайта сообщается, что эта возможность появится у украинцев совсем скоро.
"Добро пожаловать на бета-версию официального сайта IKEA Украины! Заходи, чтобы ознакомиться с более чем 3600 товаров для дома, которые призваны помочь воплотить нашу миссию - создать лучшую жизнь для многих людей в Украине. Функция покупки будет активирована вскоре, когда мы запустим полноценную версию сайта. Надеемся, что вы здоровы и в безопасности, и с нетерпением ждем, чтобы открыть наши цифровые двери быстрее", - говорится в сообщении.
Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелло заявил, что IKEA планирует как можно скорее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательными дизайном и ценами, доступными для как можно большего количества украинцев.
В то же время Мелло обратил внимание, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная в четверг некоторыми украинскими СМИ, является недостоверной.
"Эта информация была распространена через частные каналы в социальных сетях, она никоим образом не отражает официальную позицию компании", - отмечается в сообщении, которое в Facebook распространил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.
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Напомним, 19 декабря 2017 г. сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .
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Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
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В конце лета 2019 году в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
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В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.
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В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.
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По информации НВ Бизнес, IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. Кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.
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В декабре IKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.
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