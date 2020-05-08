Грузия отзывает посла в Киеве из-за назначения Саакашвили
Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов нужна консультация с послом", - сказал Залкалиани.
При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".
Ранее посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как "недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг".
Напомним, что 5 января 2018 г. суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили к трем годам лишения свободы. В Грузии Саакашвили объявлен в розыск.
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