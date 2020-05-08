Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны: Расмуссен об агрессии РФ

8 мая, 2020, 21:21

Экс-генеральний секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что одностороннее окончание войны Украиной может привести к потере государства

Об этом он рассказал во время телемарафона "Мир и война" на Еспресо.TV.

"В нашем обсуждении сегодня вечером хотелось бы поделиться своими мыслями о том, как принести мир на восток Украины. Но, говоря о деталях сейчас, все-таки есть одно такое большое мнение. Но главное в этом - это чтобы Путин прекратил войну. Если Украина прекратит войну, то Украины просто не будет. Если же Путин прекратит войну, то больше не будет войны. И это так и есть. так просто. Любой, кто любит свободу, должен поддерживать Украину ", - заявил Расмуссен.

Он также отметил, что Путин понимает только язык силы.

"Наша работа - изменить расчеты Путина с помощью единого языка, который понимает он. Это язык силы. Потому что поддержка для Украины - это поддержка нашей собственной свободы. Если мы предоставим Путину какое-то послабление, то это только будет поощрять его и других автократов подавлять и осуществлять агрессию", - подытожил экс-генсек НАТО.