Экс-помощница, которая обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, призвала его выйти из гонки

8 мая, 2020, 15:41

Бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид, которая обвинила его в домогательствах, призвала политика выйти из президентской гонки

Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает Радио Свобода .

По словам Рид, Байдену поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности. По мнению женщины, Байден никогда не выйдет из гонки, но она "хотела бы, чтобы он это сделал".

По сообщению Associated Press, интересы Тары Рид сейчас представляет Дуглас Вигдор. Этот адвокат был одним из ведущих спонсоров избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Защитник отметил, что сейчас ему не платят за работу с Рид. Его фирма также опровергла, что существует политическая мотивация его решения представлять интересы Рид по делу против возможного оппонента Трампа на выборах в ноябре.

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"Мы решили взяться за это дело, потому что каждый спасенный имеет право на компетентную консультацию", - говорится в сообщении компании.

Об обвинениях Тары Рид стало известно в середине апреля. Женщина заявила, что 27 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Тогда Рид рассказала о домогательствах только матери, подруге, брату и бывшей коллеге.

Обвинения Рид были представлены "в ключевое время для Байдена". Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берне Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.