ЕБРР и Нацбанк запустили инструмент поддержки бизнеса на $500 млн
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина.
В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без нараження их на валютный риск.
В то же время покупка валюты Национальным банком в ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.
"Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности", - говорится в сообщении НБУ.
Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет $25 млн, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловера.
Отмечается, что соглашение позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.
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