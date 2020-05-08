ЕБРР и Нацбанк запустили инструмент поддержки бизнеса на $500 млн

8 мая, 2020, 10:33

Европейский банк реконструкции и развития и Национальный банк Украины подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар размером до $500 млн

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина.

В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без нараження их на валютный риск.

В то же время покупка валюты Национальным банком в ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.

"Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности", - говорится в сообщении НБУ.

Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет $25 млн, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловера.

Отмечается, что соглашение позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.