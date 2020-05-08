Доля наличных денег в украинской экономике сократилась вдвое за пять лет, - Нацбанк
Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.
Такие изменения Нацбанк объясняет распространением безналичных операций и ростом доли безналичных расчетов в Украине.
"Украинцы все чаще рассчитываются карточками в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину - 50,3% - всех операций с платежными картами ", - сообщают в Нацбанке.
По итогам 2020 года там ожидают, что доля наличных в ВВП Украины снизится еще больше - до менее чем 9,5%. Уровень безналичных расчетов, согласно прогнозам Нацбанка, вырастет с 50,3% в начале 2020 года до 55% в начале 2021 года. Этому будет способствовать развитие инфраструктуры, необходимой для безналичных расчетов. В частности, количество платежных терминалов на 1 млн человек должно вырасти с 8,3 до 11.
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