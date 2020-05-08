День в зоне ООС: оккупанты бьют из запрещенного оружия, ранены трое украинских военных

8 мая, 2020, 18:09

Вооруженные формирования 8 мая Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали при этом запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.