День в зоне ООС: оккупанты бьют из запрещенного оружия, ранены трое украинских военных
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали при этом запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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