Цены на нефть активно растут на фоне возможного сокращения добычи

8 мая, 2020, 11:38

Впервые с февраля цены на нефть могут завершить неделю ростом

Об этом пишет НВ.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания новости составляла $ 29,9 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%) до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,5 (2,12%) - до $24,05 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $ 23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg .

Эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Аналитик сырьевого сектора в Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что спрос может превысить предложение в начале июня.