Американские "лаборатории": СБУ призвала Медведчука не распространять дезинформацию

8 мая, 2020, 13:15

В СБУ призвали политиков не распространять ложную информацию ради политических дивидендов

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий", - отметили в ведомстве.

"Обычно Служба безопасности Украины, которая борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны, не реагирует на подобные слухи. Поскольку такие публикации без ссылок на какие факты и источники с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это ", - подчеркнули в Службе безопасности.

Читайте также: "1+1" и Медведчук распространили российский фейк об "американских лабораториях" в Украине, - Госдеп

В СБУ отметили, что, во-первых, в стране отсутствуют какие-либо иностранные лаборатории и, во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины.

"В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на надлежащем уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен", - добавили в ведомстве.

"В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - заявили в СБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb