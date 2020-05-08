Адвокат Наем заявил об избиении активистов Белецким из-за поддержки Стерненко
Об этом адвокат Маси Найем написал в Facebook.
"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Белецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко", - заявил депутат.
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Один из избитых, Кравченко, так описал ситуацию:
"Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Белецким. Но, как оказалось, беседа бывших Собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем Собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. "
- Напомним, 6 мая Стерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни
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