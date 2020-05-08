9 мая запланировано более 300 мероприятий по Украине, - МВД

8 мая, 2020, 19:47

9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 9 мая в Украине должно состояться около 290 мероприятий по возложению цветов и 50 автопробегов ко Дню победы над нацизмом. Правоохранительные органы готовы обеспечить публичную безопасность.

"Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в МВД.

Правоохранители будут проводить работу по информированию граждан об ограничениях.

"Обращаю внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время проведения акций. На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.